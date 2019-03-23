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В США назвали Су-57 «смертельным противником» для F-22

Валентина Пескова
05:58 23.03.2019
Эксперты американского издания проанализировали технические характеристики cвоего истребителя F-22 и российского Су-57.
© Фото: Минобороны РФ

Американский журнал National Interest сравнил характеристики истребителей пятого поколения F-22 Raptor (США) и Су-57 (Россия). И задались вопросом: смогут ли F-22 противостоять Cу-57. Авторы признают, что о российском самолете им известно не так много информации, но констатируют: «Если эти самолеты когда-либо встретятся, это будет битва на века».

Отмечается, что Су-57 и F-22 сильно отличаются по конcтрукции, и из-за этого имеют преимущества на разных дальностях. Однако Су-57 признается одним из самых маневренных и быстрых самолетов.

Как пишет журнал, приоритеты и вооружение Су-57 позволяют обнаруживать и устранять угрозы на больших расстояниях. Ключ к этой стратегии кроется в радаре Су-57.

«Акцент самолета на скорости позволяет ему быстро реагировать или быстро отступать от боев, которые он не может выиграть. Как только он сблизится с противником, комбинация маневренности и инфракрасного поиска сделает Су-57 смертельным противником», - говорится в статье.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал Су-57 лучшим военным самолетом в мире. По словам российского лидера, новейший российский комплекс фронтовой авиации опережает всех конкурентов по тактико-техническим характеристикам.

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