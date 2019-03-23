Скворцова спрогнозировала снижение мужской смертности в России

Смертность среди мужского населения через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения. Но это все равно вдвое больше показателя Евросоюза, где мужская смертность составляет 230 человек. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в Саратове.

«Сейчас базовый показатель 2017 года - 735,7 на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе - 200-230. Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», - заявила министр.

Скворцова отметила, что в 70% случаев смерть у мужчин трудоспособного возраста возникает в результате злоупотребления алкоголем. По ее мнению, необходимо в первую очередь работать с молодыми людьми от 14-16 и до 35 лет, так как в этом возрасте еще нет накопительной заболеваемости. У более старшего поколения искоренить алкоголизм сложнее.

Также Скворцова подчеркнула, что наиболее уязвимой категорией оказались люди в возрасте 50-60 лет. Именно поэтому государство будет особенно бережно относиться и к мужчинам, и к женщинам в это десятилетие.