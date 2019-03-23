Volkswagen отзывает свои автомобили в России

Компания Volkswagen (ООО «Фольксваген Груп Рус») объявила об отзыве в России 15 автомобилей. Причиной для этого является возможный технологический сбой.

Так, у 13 фургонов Volkswagen Caddy, проданных в 2018-2019 годах, могут быть перепутаны стороны нетканого материала наполнителя спинки сиденья. В этом случае место при срабатывании боковой подушки безопасности место разрыва наполнителя будет не с той стороны, следовательно, подушка не обеспечит необходимую защиту.

Также отзыву подлежат два седана Volkswagen Passat, реализованных в 2015-2018 годах. В них может быть неправильно исполнено клеевое соединение накладки и рамы люка, из которого накладка может отставать.

Отзываемые автомобили необходимо предоставить в дилерские центры для проведения ремонтных работ.