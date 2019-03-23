Первый вице-премьер Калмыкии ушел в отставку

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков принял отставку первого заместителя председателя правительства республики Сергея Бадмаева. Об этом сообщают на сайте главы региона.

«Заявление об освобождении от замещаемой им должности первого заместителя председателя правительства Республики Калмыкия по собственному желанию Сергей Бадмаев представил врио главы Калмыкии Бату Хасикову 22 марта», - говорится в сообщении.

Бадмаев занимал эту должность с декабря 2017 года.