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Разбилось на осколки: в США озеро покрылось «стеклом»

Валентина Пескова
04:59 23.03.2019
Необычное природное явление можно наблюдать каждую весну на озере Мичиган в США.
© Видео: MLive, YouTube © Фото: slippery.sam, Instagram

Озеро Мичиган в американском штате Иллинойс каждую весну попадает в объективы фотографов из-за необычного природного явления, которое спешат зафиксировать на его поверхности.

Весною лед на Мичигане начинает интенсивно таять, трескается, после чего вода, благодаря своему активному движению, выталкивает его осколки наружу. Они пускаются в свободное плавание, но ночью мороз их сковывает в единую массу, которая напоминает миллионы осколков разбитых стекол. Зрелище, невероятное по своей красоте.

Для того, чтобы не разрушить уникальный ледяной рельеф, береговая охрана запрещает ходить по озеру, призывая любоваться красотою на расстоянии.

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