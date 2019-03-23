Автобус с туристами сгорел в Китае: видео

Как минимум 26 человек погибли, еще 28 получили ожоги и травмы в результате возгорания туристического автобуса в китайской провинции Хунань. Об этом пишет Xinhua.

По данным СМИ, пять человек находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, возгорание началось в задней части автобуса и перешло на весь транспорт.

На момент трагедии в автобусе находилось 56 человек, среди которых 53 туриста, два водителя и гид.

В посольстве РФ в Китае «Звезде» сообщили, что на данный момент у них нет информации, были ли в автобусе российские граждане.

В настоящее время ведется расследование инцидента.