Автобус с туристами сгорел в Китае: видео
На момент трагедии в автобусе находилось 56 человек, среди которых 53 туриста, два водителя и гид.
© Видео: sv.baidu.com © Фото: Министерство транспорта Китая, sv.baidu.com
Как минимум 26 человек погибли, еще 28 получили ожоги и травмы в результате возгорания туристического автобуса в китайской провинции Хунань. Об этом пишет Xinhua.
По данным СМИ, пять человек находятся в критическом состоянии. По предварительной информации, возгорание началось в задней части автобуса и перешло на весь транспорт.
На момент трагедии в автобусе находилось 56 человек, среди которых 53 туриста, два водителя и гид.
В посольстве РФ в Китае «Звезде» сообщили, что на данный момент у них нет информации, были ли в автобусе российские граждане.
В настоящее время ведется расследование инцидента.