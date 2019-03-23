Срывал крыши и валил деревья: ураган пронесся по Чернигову

Сильный ураган повалил деревья, сорвал крыши и сломан рекламные щиты на улицах в Чернигове 22 марта.

«По Чернигову пронесся ураган. Черниговский апокалипсис длился всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы вызвать в городе коллапс», - сообщает gorod.cn.ua.

В результате ЧП парализованы некоторые районы города - перекрыты дороги из-за поломанных деревьев, разрушены некоторые здания, разбиты машины.