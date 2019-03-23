Прокуратура обнародовала первые данные экспедиции на перевал Дятлова

Сотрудники Свердловской прокуратуры совершили недельную экспедицию на перевал Дятлова, чтобы выяснить, каким образом 60 лет назад погибла группа туристов во главе с Игорем Дятловым. Кроме этого ведомство поставило перед собой задачу проверить, насколько точно велось расследование в 1959 году. В итоге у следователей на руках появились первые данные, которые теперь будут переданы экспертам.

«Совместно со специалистами по геодезии и картографии мы получили координаты точек, которые нам необходимы для последующего назначения экспертизы. Это три места палатки, которые были определены по разным методикам, но они все находятся в диаметре 100 метров. Каждому этому месту мы определили координату на местности, сделали круговую фотосъемку. Соответственно, теперь у нас есть весь материал, чтобы отдать его экспертам. Ну и третье, мы сделали фотосъемку склона Холатчахль от палатки до кедра. Фотографирование производилось, фотофиксация производилась со склона 905. Соответственно, мы видели полностью весь маршрут, траекторию маршрута, ну и соответственно, мы можем более точно, более качественно задать вопросы экспертам», - рассказал о ходе своей экспедиции начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Основная версия, которую сотрудники прокуратуры проверяли в горах - природное явление (лавина, «снежная доска» и ураган). Для этого было назначено проведение ситуационной экспертизы, собраны все данные, теперь все это будет передано экспертам для анализа. По мнению прокуратуры, это необходимо было проделать, чтобы ответить на вопросы родственников и предотвратить подобное в будущем. Результаты экспедиции, а именно версия случившегося, предположительно будут озвучены в период с августа - по октябрь этого года.

В феврале 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале во время похода погибли девять туристов-лыжников турклуба Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет). Группу возглавлял Игорь Дятлов. Обстоятельства их смерти до сих пор неизвестны.