Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гора мертвецов: тающий снег на Эвересте открывает тела альпинистов

Дарья Муромова
03:38 23.03.2019
Ситуация осложнена тем, что спустить вниз человеческие останки с верхних участков дорого и сложно.
Гора мертвецов: тающий снег на Эвересте открывает тела альпинистов
© Фото: pixabay.com

Организаторы экспедиций на Эверест обеспокоены таянием льда: на склонах горы стали появляться трупы погибших альпинистов, которые в разные годы были погребены под толщей снега.

При восхождении на самую высокую точку в мире погибло более 300 человек, часть из которых так и не удалось найти спасателям.

Сейчас из-за резкого потепления альпинисты обнаружили множество трупов в районе ледника Хумбу, а также недалеко от Лагеря 1 - одного из опорных пунктов для альпинистов.

«Из-за глобального потепления пласты льда и ледники тают, поэтому мертвые тела, что длительное время находились под ними, сейчас появляются на поверхности. Мы спустили вниз тела альпинистов, которые умерли относительно недавно, однако старые тела было невозможно найти до сих пор», - говорит Анг Цшеринг Шерпа, бывший глава Ассоциации Альпинистов Непала.

Ситуация осложнена тем, что спустить вниз человеческие останки с верхних участков дорого и сложно. Так, транспортировка тела с самых высоких точек обходится в 40-80 тысяч долларов. При этом сами альпинисты часто просят оставить их тела в горах в случае смерти, а родственники хотят похоронить умершего по всем правилам.

Некоторые исследователи считают, что причиной такого массового появления человеческих останков является не только глобальное потепление, но и смещение ледников, пишет Eluniversal.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.03.2019, 02:55
Россия, Китай и США обсудили урегулирование в Афганистане
Дата22.03.2019, 09:23
Убийца подлодок: экипажи Ту-142 провели тренировочные полеты в небе Вологодской области
Дата22.03.2019, 22:43
Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на ЧМ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.03.2019, 15:02
Борисов: перепроектирования МС-21 в связи с заменой импортных материалов не потребуется
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:38 В стране и мире
Гора мертвецов: тающий снег на Эвересте открывает тела альпинистов
02:45 В стране и мире
Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ
02:19 Спорт
Видео
Овечкин шокировал фанатов своей «секретной диетой»: видео
02:06 В стране и мире
Вопреки всем фактам: Порошенко уверен, что останется президентом
01:25 В стране и мире
Видео
Чубайс заявил о выполнении миссии
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кот-меломан атаковал человека за плохое исполнение песни Queen: видео
Представитель Началовой огласила официальную причину смерти певицы
Видео
Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
Михайлов о Началовой: я очень любил ее, не хочу судить
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.