Гора мертвецов: тающий снег на Эвересте открывает тела альпинистов

Организаторы экспедиций на Эверест обеспокоены таянием льда: на склонах горы стали появляться трупы погибших альпинистов, которые в разные годы были погребены под толщей снега.

При восхождении на самую высокую точку в мире погибло более 300 человек, часть из которых так и не удалось найти спасателям.

Сейчас из-за резкого потепления альпинисты обнаружили множество трупов в районе ледника Хумбу, а также недалеко от Лагеря 1 - одного из опорных пунктов для альпинистов.

«Из-за глобального потепления пласты льда и ледники тают, поэтому мертвые тела, что длительное время находились под ними, сейчас появляются на поверхности. Мы спустили вниз тела альпинистов, которые умерли относительно недавно, однако старые тела было невозможно найти до сих пор», - говорит Анг Цшеринг Шерпа, бывший глава Ассоциации Альпинистов Непала.

Ситуация осложнена тем, что спустить вниз человеческие останки с верхних участков дорого и сложно. Так, транспортировка тела с самых высоких точек обходится в 40-80 тысяч долларов. При этом сами альпинисты часто просят оставить их тела в горах в случае смерти, а родственники хотят похоронить умершего по всем правилам.

Некоторые исследователи считают, что причиной такого массового появления человеческих останков является не только глобальное потепление, но и смещение ледников, пишет Eluniversal.