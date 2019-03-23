Россия, Китай и США обсудили урегулирование в Афганистане

Специальные представители России, США и Китая провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили усилия по установлению мира в Афганистане.

По ее итогам вышло совместное заявление, в котором говорится, что стороны обменялись мнениями о ходе мирного урегулирования в Афганистане и обсудили общие усилия по установлению мира, благополучия и безопасности в стране. При этом, как указано в заявлении, они подчеркнули свое уважение к суверенитету и независимости Афганистана.

Что касается афганского оппозиционного движения «Талибан»*, то они хотят видеть гарантов своих соглашений с США, среди которых может быть и Россия. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Однако форма этого соглашения будет обсуждаться отдельно.

«Движение талибов не раз говорило о том, что они хотели бы видеть серьезных гарантов будущего соглашения с США. В числе таких гарантов ими называлась Россия, Китай, Пакистан и Иран», - цитирует Кабулова РИА Новости.

По словам Кабулова, в настоящее время важно, чтобы американцы успешно договорились с талибами. За последние месяцы США провели уже несколько раундов переговоров с представителями движения «Талибан»*, по итогам которых стороны предварительно договорились о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.

С 2001 года США проводят военную операцию в Афганистане против талибов и других группировок, поддерживая официальное правительство страны.

*«Талибан» - экстремистская организация, запрещенная в РФ