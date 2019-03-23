Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия, Китай и США обсудили урегулирование в Афганистане

Валентина Пескова
02:55 23.03.2019
Спецпредставители трех стран встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить усилия по установлению мира в Афганистане.
Россия, Китай и США обсудили урегулирование в Афганистане
© Фото: pixabay.com

Специальные представители России, США и Китая провели трехстороннюю встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили усилия по установлению мира в Афганистане.

По ее итогам вышло совместное заявление, в котором говорится, что стороны обменялись мнениями о ходе мирного урегулирования в Афганистане и обсудили общие усилия по установлению мира, благополучия и безопасности в стране. При этом, как указано в заявлении, они подчеркнули свое уважение к суверенитету и независимости Афганистана.

Что касается афганского оппозиционного движения «Талибан»*, то они хотят видеть гарантов своих соглашений с США, среди которых может быть и Россия. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. Однако форма этого соглашения будет обсуждаться отдельно.

«Движение талибов не раз говорило о том, что они хотели бы видеть серьезных гарантов будущего соглашения с США. В числе таких гарантов ими называлась Россия, Китай, Пакистан и Иран», - цитирует Кабулова РИА Новости.

По словам Кабулова, в настоящее время важно, чтобы американцы успешно договорились с талибами. За последние месяцы США провели уже несколько раундов переговоров с представителями движения «Талибан»*, по итогам которых стороны предварительно договорились о путях урегулирования многолетнего конфликта в стране.

С 2001 года США проводят военную операцию в Афганистане против талибов и других группировок, поддерживая официальное правительство страны.

*«Талибан» - экстремистская организация, запрещенная в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.03.2019, 02:55
Россия, Китай и США обсудили урегулирование в Афганистане
Дата22.03.2019, 09:23
Убийца подлодок: экипажи Ту-142 провели тренировочные полеты в небе Вологодской области
Дата22.03.2019, 22:43
Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на ЧМ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата22.03.2019, 15:02
Борисов: перепроектирования МС-21 в связи с заменой импортных материалов не потребуется
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:38 В стране и мире
Гора мертвецов: тающий снег на Эвересте открывает тела альпинистов
02:45 В стране и мире
Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ
02:19 Спорт
Видео
Овечкин шокировал фанатов своей «секретной диетой»: видео
02:06 В стране и мире
Вопреки всем фактам: Порошенко уверен, что останется президентом
01:25 В стране и мире
Видео
Чубайс заявил о выполнении миссии
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Кот-меломан атаковал человека за плохое исполнение песни Queen: видео
Представитель Началовой огласила официальную причину смерти певицы
Видео
Битва разъяренного морского льва и акулы попала на видео
Видео
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Видео
Михайлов о Началовой: я очень любил ее, не хочу судить
Видео
Высший пилотаж на новейших Су-34 в небе над Уралом: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.