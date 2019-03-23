Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ

Участницы шоу Comedy Woman на телеканале ТНТ снова стали виновницами скандала. На этот раз волну негодования вызвал ролик, где Наталья Медведева говорит, что хоронила крысу в Кремлевской стене между Коневым и Ежовым, тем самым осквернив память об участнике Великой Отечественной войне и Герое Советского союза.

Об этом рассказал внук маршала Советского союза Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич. По его мнению, участницы шоу своими некорректными и фактически неверными высказываниями оскорбили память всех участников Великой Отечественной войны.

Иван Сергеевич рассказал, что сценарист шоу не владеет точной информацией, иначе бы он знал, что могила Ежова находится на Донском кладбище, а не в Кремлевской стене.

«Те попытки повлиять и приписать попытки того, чего не было, оставим это на совести авторов сценария», - сказал Баграмян «360».

Он добавил, что Фонд памяти полководцев Победы, который объединяет более 60 семей-потомков командующих Красной армией, борется с подобной фальсификацией и дискредитацией военных периода Второй мировой.

Сейчас участники Фонда собираются обращаться с иском в Следственный комитет, чтобы те приняли предусмотренные законом меры к каналу ТНТ.