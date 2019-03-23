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Вопреки всем фактам: Порошенко уверен, что останется президентом

Валентина Пескова
02:06 23.03.2019
По словам президента Украины, народ его страны 31 марта продемонстрирует ему свою поддержку.
Вопреки всем фактам: Порошенко уверен, что останется президентом
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Украины ПетрПорошенко, несмотря на свой невысокий рейтинг, между тем заявил, что абсолютно уверен, что будет переизбран на второй президентский срок. Такое заключение он сделал якобы по итогам своих поездок по стране и встреч с потенциальными избирателями.

«Я вижу тот уровень поддержки и ответственности, который демонстрирует украинский народ», - сказал лидер страны в интервью телеканалу «Украина».

Порошенко не стал оценивать результаты своего президентства по 10-балльной шкале, отметив, что оценку ему выставит украинский народ. И она будет справедливой, потому что за пять лет ему удалось «сделать больше, чем за предыдущие 23 года».

Напомним, выборы на Украине состоятся 31 марта. На данный момент лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский, его готовы поддержать 34,04 % избирателей. А вот отдать голоса действующему президенту готовы только 14,22% респондентов, опрошенных общественной организацией «Передовые правовые инициативы».

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