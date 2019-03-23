Marvel продаст на аукционе костюмы супергероев

Marvel Entertainment запустит аукцион, на котором выставит костюмы и реквизит из сериалов про супергероев. Торги будут проводиться совместно с компанией Prop Store.

На торгах будет представлена одежда и атрибутика героев из сериалов «Сорвиголова», «Люк Кейдж» и «Железный кулак». Суммарно организаторы подготовили более 750 лотов, сообщается на сайте компании.

Аукцион пройдет в Лос-Анджелесе в августе 2019 года. Он будет длиться два дня. Все желающие смогут в нем поучаствовать из любой точки мира по телефону или в режиме онлайн.