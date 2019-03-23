Чубайс заявил о выполнении миссии

По итогам 2018 года прибыль, которую принесла госкорпорация «Роснано», составила 19,5 миллиарда рублей. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС глава госкорпорации Анатолий Чубайс.

Чубайс отчитался о доходах компании и в цифрах рассказал, как постепенно они стали расти.

По словам Чубайса, в 2013 году компания серьезно отставала по объему доходов: по отношению к объему затрат он был на 32 миллиарда рублей меньше. Затем разница уменьшилась до 21 миллиарда, затем - до 4 миллиардов, а после компания впервые вышла в плюс: доход составил 1,4 миллиарда рублей в 2016 году. В 2017 прибыль госкорпорации составила уже плюс 4,6 миллиарда рублей, а по итогам 2018 эта цифра превышения результатов над затратами равнялась уже плюс 19,5 миллиарда рублей.

«Мы считаем, что этот результат важен сам по себе и еще более важна сама эта тенденция, сам тренд. Он показывает, что мы по-крупному движемся правильно», - пояснил Анатолий Чубайс.

Позже Чубайс в интервью «России 24» отметил, что корпорация «Роснано» полностью выполнила свою миссию, ради которой ее создавали, и будет выполнять ее и впредь.

«То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими», - пояснил Анатолий Чубайс.

По словам главы госкорпорации, «Роснано» выплатила в бюджет государства с 2007 года 132,4 миллиарда рублей налогов. Таким образом, все затраты государства на создание «Роснано» - а это 130 миллиардов рублей - с 2019 года возвращены.