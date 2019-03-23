Мюллер завершил расследование дела о «российском вмешательстве»

Доклад с результатами расследования дела о так называемом «вмешательстве» России в американские президентские выборы, которое курировал спецпрокурор Роберт Мюллер, передан главе минюста США Уильяму Барру.

Исходя из этого, начатое еще в 2017 году расследование Мюллера официально закончено. В письме Барра говорится, что он получил конфиденциальный отчет с объяснениями, и после его изучения он будет готов сообщить его содержание.

Напомним, США приписывают России якобы вмешательство в избирательный процесс в 2016 году. Этим расследованием с 2017 года занимался экс-глава ФБР Роберт Мюллер и аппарат правительственных юристов.