Кот-меломан атаковал человека за плохое исполнение песни Queen: видео

Привычка петь песни для человека по имени Грег Молик закончилась конфликтом с собственным котом. Видео с атакой животного мужчина разместил в социальных сетях.

Молик записывал видео со своим котом Харви, лежа на кровати и довольно немелодично исполняя песню Under Pressure из репертуара группы Queen. Какое-то время кот с недоумением смотрел на хозяина, затем стал нервничать.

Через тридцать секунд после начала пения Харви не выдержал, подошел к хозяину и принялся кусать его за руку. Кот остановился лишь тогда, когда Молик прекратил петь.