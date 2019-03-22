Кот-меломан атаковал человека за плохое исполнение песни Queen: видео
Молик записывал видео со своим котом Харви, лежа на кровати и довольно немелодично исполняя песню Under Pressure из репертуара группы Queen.
© Видео: Greg Molick, YouTUbe
Привычка петь песни для человека по имени Грег Молик закончилась конфликтом с собственным котом. Видео с атакой животного мужчина разместил в социальных сетях.
Молик записывал видео со своим котом Харви, лежа на кровати и довольно немелодично исполняя песню Under Pressure из репертуара группы Queen. Какое-то время кот с недоумением смотрел на хозяина, затем стал нервничать.
Через тридцать секунд после начала пения Харви не выдержал, подошел к хозяину и принялся кусать его за руку. Кот остановился лишь тогда, когда Молик прекратил петь.