«Угроза становится реальностью»: МИД о планах США испытать ракету SM-3 Block IIА

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало информацию, распространенную рядом американских средств массовой информации. В ней говорится о намерениях США провести испытания противоракеты SM-3 Block IIА, предназначенной для уничтожения МБР и способной нарушить баланс сил ядерного сдерживания.

Озвученная в СМИ информация была опубликована со ссылкой на анонимных представителей Пентагона, однако о наличии подобного плана стало известно еще из документа «Обзор политики США в сфере противоракетной обороны». В совокупности эти данные настораживают, подчеркнули в МИД.

В дипломатическом ведомстве заметили, что сообщения о испытаниях противоракеты в очередной раз подчеркивает циничность заявлений США о «ненаправленности» своей глобальной противоракетной обороны против Российской Федерации. Вашингтон неоднократно заявлял Москве, что его ПРО не будет угрожать силам ядерного сдерживания РФ, однако в реальности все иначе.

«Угроза становится реальностью. Естественно, России придётся это учитывать и принимать необходимые меры, в том числе технического характера. В очередной раз проявляется опасный, дестабилизирующий характер линии Вашингтона в вопросах ПРО», - сказано в комментарии ведомства.

МИД РФ в очередной раз призвал американскую сторону задуматься о своих действиях и их последствиях. С точки зрения Москвы, совместный поиск решения проблем международной безопасности в режиме диалога будет куда эффективнее, чем поведение, которое США демонстрирует в данный момент.