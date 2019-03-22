Участник поисков группы Дятлова раскрыл секретные данные

Альпинист Сергей Согрин, принимавший участие в поисках пропавшей в 1959 году группы советских лыжников под руководством Игоря Дятлова в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, как проходили поиски и поделился своей версией гибели туристов.

Согрин вместе с Дятловым учился в Уральском политехническом институте, их туристические группы в один день отправились в походы.

Группа Согрина пошла по Приполярному Уралу а, группа Дятлова отправилась на Северный Урал, однако не вернулась с похода в назначенный день. Вскоре Согрина вызвали в спортклуб и попросили принять участие в поисках туристов.

Первые остатки лагеря были найдены на горе Холатчахль. Поисковики обнаружили палатку, в которой находились личные вещи и снаряжение туристов. Палатка была разрезана ножом изнутри.

«Они выровняли площадку, установили палатку. Я десятки раз с группами так ночевал. Годом ранее мы прошли практически по тем же местам, что и группа Игоря Дятлова», - отметил Согрин.

Согрин считает, что лыжники из группы Дятлова могли погибнуть из-за аварийного падения ракеты, или сброса ступени ракеты-носителя, а бегство туристов связано с тем, что они отравились ракетным топливом и выбежали наружу.

«От вонючей мороси стало невозможно дышать, глаза слезились. Отсюда их паническое бегство», - цитирует издание Согрина.

По словам поисковика, его знакомый, который занимался разработкой ракет, рассказал, что в те годы отработанные ступени-носители сбрасывались на безлюдные места на Северном Урале.

При этом Согрин не верит в то, что туристы погибли результате схода снежной лавины, версия об урагане ему кажется также неправдоподобной.

Генпрокуратура России начала надзорную проверку этого закрытого 60 лет назад уголовного дела. Ее результаты следователи будут готовы объявить в августе 2019 года после проведения всех экспертиз.