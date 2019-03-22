Как выглядит певец Николай Носков после тяжелого инсульта

Известный певец Николай Носков вновь стал появляться на публике после инсульта, который случился с исполнителем около двух лет назад. Судя по записям в социальных сетях друзей и коллег Носкова, музыканту удалось восстановиться после болезни.

Как написал в Instagram продюсер Иосиф Пригожин, он впервые за долгое время встретился с Носковым. К записи Пригожин приложил совместные фотографии с певцом.

«Счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым», - написал он.

Кроме того, видеозапись с того же мероприятия выложил продюсер Виктор Дробыш. На ней Носков благодарит музыкантов подпевает песне «Это здорово», которая принесла ему известность по всей стране. Именно с ней в первую очередь ассоциируется творчество музыканта.

В официальном Instagram певца стали все чаще публиковаться новые видео. Судя по записям, родные и близкие помогли Носкову прийти в себя после болезни, так как он выглядит достаточно бодро и активно, разговаривает и поет.