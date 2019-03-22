Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился отозвать дополнительные санкции, которые, по его словам, Министерство финансов США 22 марта намеревалось ввести против Северной Кореи.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте. О каких именно ограничениях шла речь, глава Белого дома не уточнил. Минфин США открыто не объявлял о введении новых рестрикций в отношении Северной Кореи.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп отменяет санкции, поскольку симпатизирует лидеру КНДР Ким Чен Ыну, президент не видит смысла в продлении ограничительных мер.

Ранее финансовое ведомство добавило в черный список две китайские компании, которые могли помогать Пхеньяну обходить ограничительные меры.