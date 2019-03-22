Названы самые любимые породы собак в Москве

Эксперты назвали самую популярную в Москве собачью породу. Данные опубликовала компания «Собака-гуляка», которая, как следует из названия, предоставляет услуги выгула питомцев.

Сотрудники сервиса проанализировали статистику по собакам, принадлежащим московским любителям животных. Выяснилось, что самой популярной породой в столице является лабрадор. На втором месте - джек-рассел-терьеры, на третьем вельш-корги. Четвертое и пятое место заняли французские бульдоги и бигли.

По данным компании, большинство собак у москвичей – породистые. Всего четверть владельцев содержит метисов, остальные предпочитают чистопородных собак. Среди московских домашних собак 60% мальчиков и около 40% девочек.

Эксперты назвали и самую популярную собачью кличку. Чаще всего в Москве псов называют Джеками. Далее в списке следуют клички Боня, Арчи и Чарли.

Ранее стало известно, что МВД РФ сократило список опасных собак, которых нельзя выгуливать без намордников. Изначально в нем было 69 пунктов, однако после консультаций с кинологами и представителями общественности список сократили до 12 пород, убрав оттуда, в числе других, овчарок и шарпеев.