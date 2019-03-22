Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего заместителя мэра Майкопа Михаила Галушко за получение взятки.

Чиновника задержали в пятницу, 22 марта. В настоящее время Галушко помещен в следственный изолятор, сообщает СУСК по Республике Адыгея.

По данным следствия, заместитель главы администрации Майкопа в своем рабочем кабинете получил от местной жительницы 90 тысяч рублей за незаконные действия.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства случившегося.