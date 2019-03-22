«Своих не бросаем»: в месте встречи союзников на Эльбе восстановят памятник Т-34

В Германии стартовала акция «Своих не бросаем». Она началась в легендарном для истории месте – городе Торгау, где была сделана знаменитая фотография, где запечатлен фрагмент встречи на Эльбе.

В этом месте встретились войска Первого Украинского фронта и Первой армии США. На историческом фото запечатлены улыбающиеся союзники – американский лейтенант Робертсон и советский лейтенант Сильвашко.

Сейчас в этом месте восстанавливают легендарный советский танк Т-34, который стоит в городе в качестве памятника. Восстановлением занимаются участники международной акции «Своих на бросаем», придуманной в Волгограде. По словам учредителя Виктора Василевского, авторы вдохновлялись акцией «Бессмертный полк». В будущем они намерены восстановить мемориалы не только в Германии, но и в других странах Европы.

Организаторы договорились с администрацией немецкого города о восстановлении памятника и создании целого исторического комплекса вокруг танка Т-34. Затраты на проект были поровну поделены между сторонами. Администрация города Торгау отнеслась к идее положительно.

«Историю нужно сохранять. Особенно те события, историческую встречу в 1945. Это важно для нашего региона и для всего мира. Памятный танк, несущий в себе идею мира, стоял здесь перед зданием администрации раньше и будет стоять дальше», - отметил бургомистр Торгау Рене Феттер.

Работы должны закончиться 25 апреля, в день 74 годовщины встречи союзников на Эльбе. Великая Отечественная война закончилась, однако война за память продолжается. Участникам проекта предстоит восстановить и другие мемориалы по всей Европе, в том числе в Чехии, Польше и Венгрии.