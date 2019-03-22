Песков рассказал, о чем говорил с Траволтой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем общался с американским актером Джоном Траволтой. Он прибыл в Москву, чтобы принять участие в церемонии международной музыкальной премии BraVo.

Песков пообщался с актером во время торжественного ужина. Кадры, на которых запечатлена их оживленная беседа, привлекли внимание людей. По словам пресс-секретаря, разговор с Траволтой был посвящен реалиям жизни в России и США.

«Траволта живо интересовался жизнью нашей страны… Говорили и о том, что никто не может объяснить причин той русофобской истерики, которая раскручивается в политических кругах США», - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Вместе с тем в беседе Траволта отметил, что русофобия пропагандируется на политическом уровне, однако простые американские ей слабо подвержены. На бытовом уровне граждане США относятся к России абсолютно спокойно.

Пресс-секретарь ответил и на другой вопрос о Траволте, который назрел у журналистов после неожиданного визита актера в РФ. Песков подчеркнул, что Траволта не интересуется получением российского гражданства.