США заявили о полном избавлении Сирии от ИГИЛ*

Территория Сирийской Арабской Республика полостью освобождена от боевиков группировки «Исламское государство»*. Об этом сообщила в пятницу, 22 марта, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она добавила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан уже проинформировал президента страны Дональда Трампа о полном уничтожении террористов ИГИЛ* в Сирии.

Глава Белого дома еще 20 марта сообщил, что последний оплот ИГИЛ* будет уничтожен в ближайшее время. На следующий день возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по деревне Багуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, где укрывались боевики.

По предварительным данным, в результате бомбардировки погибли также около десяти мирных жителей, среди которых были дети.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.