ООН отказалась менять статус Голанских высот

Организация Объединенных Наций приняла решение о статусе Голанских высот. Он останется неизменным, как подчеркнул заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Хак отметил, что связанная с этой территорией ситуация очень конкретно отражается в документах ООН. Речь идет о резолюции Совета безопасности и решении Генеральной Ассамблеи.

Таким образом, призывы Соединенных Штатов признать эту территорию частью Израиля остались без ответа. Признать Голанские высоты частью этого государства требовал лично президент Дональд Трамп, упирая на то, что этот шаг поможет принести стабильность в регион.

В Кремле призывы американского лидера рассматривали со скепсисом. По версии Москвы, признание высот частью Израиля никаким образом не поспособствует урегулированию на Ближнем Востоке. Напротив, и так напряженная ситуация стала бы еще более конфликтной. Евросоюз также раскритиковал американские призывы в отношении Голан.

Голанские высоты – территория, захваченная Израилем с помощью военной силы в ходе Шестидневной войны. Они принадлежали Сирии, однако с 1967 де-факто управляются Израилем, а с 1981 включены в состав государства на официальном внутреннем уровне. Совбез ООН признал эти действия незаконной аннексией.