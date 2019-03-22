Загитова заявила, что продолжит карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что планы на будущее не строит. Тем не менее, спортсменка призналась, что заканчивать карьеру не собирается.

«Я отношусь к тому типу людей, которые живут текущим моментом и сегодняшним днем, но я скажу лишь одно: я буду продолжать выступать», - цитирует Загитову сайт OlympicСhannel.

Ранее сообщалось, что Загитова одержала победу в чемпионате мира в японском Сайтаме. По итогам короткой и произвольной программ российская фигуристка получила 237,50 баллов. Она стала первой в истории отечественного фигурного катания, выигравшей все значимые мировые турниры.

Второе место завоевала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева. Бронза досталась россиянке Евгении Медведевой.

Еще одна представительница из России - Софья Самодурова - в итоговом протоколе оказалась на восьмой строчке.