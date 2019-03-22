Раздавивший такси с людьми грузовик в Москве был перегружен на 18 тонн

Грузовик, который перевернулся и упал на такси в московском районе Ясенево, был очень сильно перегружен. Норма веса была превышена почти на 18 тонн.

Как отметили в департаменте транспорта Москвы, грузовик мог перевозить 25 тонн груза. Однако по факту в нем было 42 тонны и 690 килограммов песка. В этой связи департамент обратится в полицию, чтобы возбудить уголовное дело.

«Результаты взвешивания грузовика Scania: общая масса транспортного средства - 42 тонны и 690 кг из разрешенных 25 тонн. Общий перегруз Scania составляет 17 тонн и 690 кг», - цитирует агентство «Москва».

Трагедия произошла 22 марта в 11:15 по московскому времени на пересечении Ясногорской улицы с Литовским бульваром. После столкновения грузовик с песком опрокинулся на такси с пассажирами. Два человека погибли.