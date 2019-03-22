В Забайкалье помогут многодетной матери, вызвавшей слезы у губернатора

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин навестили многодетную мать, которая во время «Прямого разговора» растрогала до слез главу региона.

Осипов снова прослезился во время встречи с жительницей Читы, когда она рассказала ему о своей трехлетней девочке, которая стала инвалидом и не может восстановиться после перенесенного менингита.

Женщина пожаловалась на то, что в связи с отсутствием водоснабжения в аварийном жилье ей приходится использовать влажные салфетки, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом.

Власти региона пообещали помочь с реабилитацией девочки. Чиновники осмотрели дом, в котором проживает семья. Здание было признано ветхим еще в 2016 году.

Осипов поручил выяснить, почему многодетную семью после девяти лет ожидания сняли с очереди на получение жилья.