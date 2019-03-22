Медведчук призвал восстановить отношения Украины с Россией

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук на переговорах с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером выступил с призывом восстановить взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не просто грех, это преступно - не пытаться восстановить наши взаимовыгодные отношения», - заявил Медведчук.

По его словам, только восстановление этих отношений может повлечь увеличение уровня доходов населения Украины, создать рабочие места и обеспечить поступления в бюджет, а также изменить жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось, что Бойко на этих же переговорах заявил о необходимости заключения контракта на прямые поставку российского газа.

Миллер в свою очередь заявил, что готов продлить контракт на транзит газа через Украину на основании действующего. Он отметил, что транзитный договор истекает 31 декабря 2019 года.