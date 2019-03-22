Британская компания купила российского оператора «Библио-глобус»

Британская компания Thomas Cook обнародовала информацию о покупке российского туристического оператора «Библио-глобус». Для этого фирма создаст новое совместное предприятие с компанией Ionic Invest.

Как говорится в пресс-релизе, Thomas Cook будет принадлежать 30% вновь созданной фирмы. Руководство компании ожидает, что покупка российского бизнеса поможет ей занять первое место на крупном рынке.

В пресс-релизе утверждается, что после покупки российского туроператора британская компания сможет использовать все плюсы «Библио-глобуса» на российском рынке. В их числе – налаженные отношения с авиаперевозчиком «Россия», которые позволят увеличить пропускную способность.

«Библио-глобус» был основан четверть века назад и имеет около трех миллионов клиентов в России. Половина из них отдыхает внутри РФ, другие вылетают за рубеж. Как отметил менеджер Томас Хон Thomas Cook, это очень сильный бренд с налаженными технологиями, который поможет укрепить бизнес-позиции компании на российском рынке.