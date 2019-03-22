Операция «Часовой»: эксперт объяснил, зачем Макрон вывел армию на улицы

Вывод военных на улицы для противостояния «желтым жилетам» во Франции - решение спорное и дискуссионное, однако о гражданской войне говорить не имеет смысла. Таким мнением поделился со «Звездой» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Федоров отметил, что военные патрули будут использоваться в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Вооруженные солдаты в таком же формате патрулируют французские улицы в случае террористической угрозы.

«Они решили задействовать вооруженные силы в рамках операции Sentinelle - это "Часовой" на французском. Операция несколько лет длилась в плане борьбы с терроризмом. Теперь они решили такие же патрули задействовать при охране порядка в субботу, когда ожидается выступление "желтых жилетов". Это решение вызвало критику в оппозиции и у многих французских политиков. Потому что непонятно, что патрули - три или четыре человека с автоматами - смогут сделать против вандалов и хулиганов», - отметил эксперт.

Несмотря на спорность решения, никакой «гражданской войны», о которой говорит ряд СМИ, ожидать не приходится. Силовики, скорее всего, не получат возможности применить оружие. Однако стоит помнить, что недовольство среди «желтых жилетов» и поддерживающих их людей не утихает, и надежда властей Франции на спад протестных настроений не оправдалась.