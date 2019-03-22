«Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину на основании действующего. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на переговорах премьер-министра России Дмитрия Медведева с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и украинским политиком Виктором Медведчуком.

Миллер заявил, что транзитный договор заканчивается 31 декабря этого года, и «Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину в европейские страны на основании продления действующего контракта. Об этом сообщает «112 Украина».

Глава «Газпрома» также отметил, что российская сторона может поставлять топливо Украине на четверть дешевле нынешней стоимости.

Ранее сообщалось, что Бойко на переговорах с Медведевым заявил о необходимости контракта на поставку российского газа.

Бойко заявил, что готов предложить на рассмотрение разные варианты возобновления контракта по транзиту на взаимовыгодных условиях после завершения действующего контракта.