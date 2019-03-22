Бойко на встрече с Медведевым заявил о необходимости контракта на поставку газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел переговоры с украинским политиком Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины лидером «Оппозиционной платформы - за жизнь» Юрием Бойко. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры проходят в подмосковной резиденции главы российского правительства в Горках. В беседе также участвует глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Лидер «Оппозиционной платформы - за жизнь», кандидат в президенты Украины Юрий Бойко сказал, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.

«У нас заканчивается большой транзитный контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет», - сказал Бойко.

По его словам, это свыше 50 тысяч рабочих мест на Украине, более 3 миллиардов доходов в бюджет. Бойко отметил, что страна не может допустить, чтобы контракт был остановлен, потому что это создаст серьезные проблемы газотранспортной системе и экономике страны в целом.

«Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты взаимовыгодного возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта в конце этого года», - отметил Бойко.

По его словам, главный вопрос, который необходимо решить - это прямой контракт по газу, по поставкам газа на Украину. Он добавил, что в настоящее время сложилась ненормальная ситуация, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта.