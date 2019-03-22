Макрон выведет на улицы армию против «желтых жилетов»

Власти Франции привлекут армию для организации порядка во время митингов «желтых жилетов». Очередные манифестации в крупных городах страны должны состояться в субботу.

На данный момент известно, что власти запретили массовые акции в нескольких городах, например, в Бордо и Ницце. Так, градоначальник Ниццы Кристиан Эстрози напрямую потребовал от префекта департамента запретить акции «жилетов» в его городе.

Правительство Франции намерено дать «симметричный ответ» на продолжающиеся митинги. Так, по словам премьер-министра Эдуара Филиппа, власть использует новую стратегию, которая будет заключаться в создании нового командного центра для сил правопорядка. Они станут более мобильны и будут обладать расширенными полномочиями для противодействия «жилетам».

Comme une immense majorité de Français, je ressens aujourd’hui une très grande colère. Les actes commis aujourd’hui ne sont pas le fait de manifestants mais de pilleurs, d’incendiaires et de criminels. Aucune cause ne justifie cette violence. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 16 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что очередная мартовская акция движения «желтых жилетов» в Париже переросла в масштабные столкновения с местными стражами порядка. На центральных улицах города, в том числе у Триумфальной арки, собрались тысячи протестующих. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ, дымовые шашки и водометы.