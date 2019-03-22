Страшная авария с участием грузовика и такси в Москве: кадры с места

В аварии с участием такси и грузовика в столичном районе Ясенево погибли два человека. Об этом сообщает АГН «Москва», ссылаясь на ГИБДД ГУ МВД по столице.

В ведомстве рассказали, что в результате происшествия погибли два человека - водитель и пассажир такси. Водитель грузовика не пострадал.

«Звезда» публикует видео с места происшествия. На кадрах видно, как искореженный автомобиль такси помещают на эвакуатор.

Ранее сообщалось, что в 11.15 по московскому времени на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром такси столкнулось с грузовиком, груженным песком. В результате инцидента грузовик опрокинулся на такси.