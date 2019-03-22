«Полный оверкиль»: эксперт объяснил причины трагедии с паромом в Ираке

Паром, который перевернулся в Ираке и стал жертвой трагедии с десятками жертв, обладал очевидными проблемами в конструкции. Таким мнением в беседе со «Звездой» поделился председатель правления клуба истории Флота Константин Стрельбицкий.

«Конструкция абсолютно неустойчивая. Люди скопились на одной части его (парома), из-за чего произошло переворачивание. А из-за этой дурацкой конструкции с полукруглыми этими системами пошел полный оверкиль, как говорят моряки. То есть паром перевернулся вверх дном. Понятно, что абсолютно небезопасная конструкция», - отметил эксперт.

Кроме того, Стрельбицкий обратил внимание на сильнейший перегруз транспорта. На пароме скопилось около 250 людей, в три раза больше допустимого. Скорее всего, это было сделано для экономии.

«Очевидно, здесь была речь об экономии. Почему народ загрузили на один паром массово, а второй стоял рядом? Честно говоря, это полное разгильдяйство. И, конечно, абсолютно не пригодная для эксплуатации конструкция в туристских и рекламных целях», - сказал Стрельбицкий.

В результате трагедии на реке Тигр погибли, по последним данным, 93 человека, десятки считаются без вести пропавшими. На настоящий момент известно о 55 спасенных, 19 из них несовершеннолетние. Поисково-спасательная операция продолжается.