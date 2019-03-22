«Вписан в историю золотыми буквами»: в Коломне прошел урок мужества памяти Василия Зайцева

В Коломне состоялся «Урок мужества и чести». Он был посвящен памяти дважды Героя Советского Союза Василия Зайцева.

Прославленный летчик-ас родом из деревни Семибратское под Коломной совершил более четырехсот боевых вылетов в годы Великой Отечественной войны. Зайцев командовал эскадрильей и был командиром знаменитого Пятого гвардейского истребительного полка.

Зайцев 163 раза схватился с противником в воздухе и за годы войны сбил 34 немецких самолета, а два вражеских истребителя принудил к посадке на свой аэродром. Боевые подвиги дважды принесли летчику звание Героя СССР.

Урок мужества начался с возложения цветов к памятнику Василию Зайцеву. В церемонии приняли участие военнослужащие Коломенского гарнизона, ветераны, студенты и юнармейцы, а также представители местной администрации.

«Это не просто урок мужества и чести, посвященный вашему земляку. Это дань уважения и памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на полях против фашистской Германии. Ваш земляк не просто совершил подвиг - он свое имя вписал золотыми буквами в историю вашего края и нашей Победы», - отметил генерал армии Михаил Моисеев, обращаясь к гостям мероприятия, которое продолжилось в ДК «Тепловозостроитель».

Генерал принял участие в церемонии вручения знака «Юный защитник Отечества». После этого состоялся урок мужества. Он завершился концертом с участием ансамбля ВКС России.