От медуз до водорослей: в Китае нашли удивительные окаменелости

Археологи нашли в Китае окаменелости, которые подчеркивают разнообразие кембрийской жизни. Половина из этих хорошо сохранившихся существ никогда не были замечены ранее. Древние отпечатки, которые были сделаны примерно 518 миллионов лет назад, помогают документировать быстрое процветание разнообразной беспозвоночной жизни, известной как кембрийский взрыв. Об этом сообщается в Cosmos magazine.

Сокровищница окаменелостей, которая находится вдоль берегов китайской реки Даньшуй может соперничать с самым известным ископаемым собранием кембрия - канадским сланцем Берджесс. Найденный недавно участок содержит богатое изобилие странных форм жизни - от медуз и гребенчатых медуз до членистоногих и водорослей.

На новом месте исследователи из Северо-Западного университета в Сиане (Китай) собрали 4351 образец, который представляет 101 группу организмов. Из этих таксонов почти 53% нигде ранее не наблюдались на других известных кембрийских окаменелостях.

Хорошая сохранность окаменелостей Цинцзян раскрывает морфологические детали некоторых форм жизни, которые проживали в кембрийских морях, таких как разветвленная водоросль и сегментированное тело членистоногого.

Как заявили исследователи, при таком количестве хорошо сохранившихся окаменелостей изучение их формы может дать ответ на вопрос: являются ли гребенчатые желеобразные или губки самым примитивным животным на их генеалогическом древе.

Специалисты предполагают, что участок Цинцзян, может оказаться глубокой морской средой. Если это так, то это различие в Древней среде могло стать причиной того, что существа отличаются друг от друга.