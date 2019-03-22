Участницу Comedy Woman Варнаву внесли в черный список Украины

Телеведущая, комик, участница популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава признана на Украине лицом, который представляет угрозу национальной безопасности. В соответствующий список ее внесло Министерство культуры страны.

Документ обнародован на сайте ведомства в пятницу, 22 марта. Решение о внесении участницы в черный список был принято за день до публикации, 21 марта.

Перечень лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности страны», пополняется Минкультом по мере поступления обращений от Службы безопасности Украины.

Теперь в список «угрожающих Украине лиц» включены около 148 человек: Евгений Гришковец, Жерар Депардье, Василий Вакуленко (Баста), Юрий Назаров, Иван Охлобыстин и многие другие известные актеры, режиссеры, музыканты, деятели культуры.