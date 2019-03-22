BMW отзывает в России кроссоверы X5

Компания BMW отзывает с российского авторынка кроссоверы X5 из-за проблем с ремнями безопасности. Отзыву подлежат всего пять автомобилей, проданных с октября прошлого года по декабрь нынешнего, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Причиной сервисной акции стали проблемы с винтами привинчивания ремня безопасности к переднему левому сиденью, а также механизма переднего левого сиденья к днищу кузова. Поскольку винты могут быть затянуты слабо, существует вероятность появления посторонних шумов в салоне.

Владельцев автомобилей с браком оповестят о необходимости проведения ремонтных работ. Предоставить кроссоверы можно в любой сервисный центр компании, где специалисты проверят крутящие винты, при необходимости их подтянут, либо заменят. Все работы будут проведены бесплатно.