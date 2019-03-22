Шнуров в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры

Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров приступил к своим обязанностям в качестве члена общественного совета при комитета Госдумы по культуре. Артист с коллегами обсудил законопроект «О культуре».

В ходе слушаний Шнуров сделал оригинальное заявление. Он предложил «разогнать Минкульт» и заявил, что это ведомство якобы не нужно.

«Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры. Я буду отстаивать такую позицию - всех разогнать, как матрос Железняк», - заявил лидер «Ленинграда».

Ранее стало известно, что музыкант вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Помимо Шнурова, к совету присоединились митрополит Тихон, писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный. В организации состоят и другие известные деятели российской культуру – например, музыкант Андрей Макаревич и режиссер Карен Шахназаров