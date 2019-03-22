Более 70 человек погибли при столкновения автобусов в Гане: кадры с места

На западе Ганы в округе Северный Кинтампо столкнулись два пассажирских автобуса. Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали более 70 человек, пишет местное издание Mynewsgh.

Трагедия произошла в деревне Амома, на шоссе между столицей страны Тамале и городом Кинтампо. Транспортные средства столкнулись лоб в лоб. Сразу после аварии один автобус загорелся, все находившиеся в салоне люди погибли.

Другая машина вылетела в кювет, часть пассажиров выжила. Пострадавшие госпитализированы.

Точная причина ДТП не названа. По предварительным данным, один из водителей мог заснуть за рулем и выехать на встречную полосу.