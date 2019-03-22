Исполняющим обязанности главы Росгеологии назначили Сергея Сучкова
Проверку Росгеологии продлили до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова был назначен его заместитель Сергей Сучков. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, сообщает РИА Новости.
«Исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель Сучков», - заявил министр.
В январе Росгеология расторгла контракт с первым заместителем гендиректора Русланом Горрингом из-за нарушения кодекса корпоративной этики холдинга.
Ранее в социальных сетях появилось видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры нецензурно выражался, и рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и прочих вещах, которые касаются исполнения им своих обязанностей.
После этого глава Минприроды распорядился провести в Росгеологии проверку финансово-хозяйственной деятельности и топ-менеджмента компании. В четверг главу ведомства Романа Панова отправили в отставку.