Forbes назвал 15 изменивших представление о России бизнесменов

Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, которые сломали стереотипы и изменили представление мира о России.

В список попали российские бизнесмены, построившие бизнес с нуля в условиях санкций и непростой ситуации с ведением бизнеса с европейскими и другими странами в мире. Журнал в честь 15-летнего юбилея русской версии Forbes решил рассказать о 15 предпринимателях, добившихся успеха либо в глобальном масштабе, либо в национальном.

На первом месте оказался основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер, состояние которого оценивается в 3,7 млрд долларов. Он стал «пионером ИТ-предпринимательства в России». Его компания netBridge объединилась с Mail.ru - так возник холдинг Mail.ru Group. Но в 2012 году он стал главой инвестиционного фонда DST Global и вместе с партнерами вкладывался в ряд ведущих технологических компаний.

Вторую строчку занимает создатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий с состоянием в 3,4 млрд долларов. Предприниматель в 1995 году основал компанию «Тандер», из него вырос ретейлер «Магнит». Галицкий сделал ставку на провинциальные города, где строил магазины в шаговой доступности. В 2018 году он продал основную часть пакета акций банку ВТБ.

Тройку лидеров замыкает «российский Марк Цукерберг», создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров со своими 2,7 млрд долларов. Молодой предприниматель еще в стенах СПГУ создал сайт durov.com с ответами на экзамены, а также университетское сообщество. Когда Дуров услышал о Facebook, он придумал российскую версию - «ВКонтакте» (в 2006 году). Спустя семь лет он продал соцсеть «Мегафону», а сам занялся новым проектом - мессенджером (2013 год).

Далее по списку следуют создатель приложения для знакомств Badoo Андрей Андреев, прозванный The Times «главным мировым сводником», состояние которого оценивается в 2,4 млрд долларов. Он же ранее запустил и «Мамбу». За ним, на пятом месте оказался Олег Тиньков с «Тинькофф Банк» в 2,2 млрд долларов. Бизнесмен в середине 1990-х запустил «Шок Records», а банкиром он стал уже несколько позже. Кроме того, Тиньков, как пишет журнал, планирует построить первый частный ледокол, который мог бы ходить у берегов Арктики.

В рейтинг Forbes также попали: Валентин Гапонцев (владелец корпорации IPG Photonics, производящей волоконные лазеры, у него - 2 млрд долларов), Аркадий Волож (сооснователь «Яндекс», 1,4 млрд долларов), Евгений Касперский («Лаборатория Касперского», основанная в 1997 году, состояние оценивается в 1,3 млрд долларов), Татьяна Бакальчук (основательница Wildberries с 1 млрд долларов), Сергей Петров (владелец крупнейшего в РФ автомобильного дилера «Рольф», 1 млрд долларов), Анатолий Карачинский (IBS Group, 900 млн долларов), Марк Курцер (клиника «Мать и дитя», 550 млн долларов), Николай Сторонский (платежный сервис Revolut, 500 млн долларов), Наталия Филева (авиакомпания S7, 500 млн долларов); Давид Ян (разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики ABBYY, 500 млн долларов).