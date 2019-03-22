В Москве грузовик с песком раздавил такси с людьми
В результате трагедии один человек погиб.
© Видео: BAZA, telegram, Алексей Алешин, vk.com
В московском районе Ясенево грузовик столкнулся с такси. В результате аварии один человек погиб.
Трагедия произошла в 11:15 по столичному времени на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром. После столкновения грузовик, перевозивший песок, опрокинулся на легковой автомобиль.
Для того чтобы поставить грузовую машину на колеса, пришлось задействовать кран, передает агентство «Москва».
На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.