В Москве грузовик с песком раздавил такси с людьми

В московском районе Ясенево грузовик столкнулся с такси. В результате аварии один человек погиб.

Трагедия произошла в 11:15 по столичному времени на пересечении ул. Ясногорская с Литовским бульваром. После столкновения грузовик, перевозивший песок, опрокинулся на легковой автомобиль.

Для того чтобы поставить грузовую машину на колеса, пришлось задействовать кран, передает агентство «Москва».

На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.