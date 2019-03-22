Лишенную титула «Мисс Москва» могут оштрафовать на 500 тысяч рублей

Лишенную титула «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко могут оштрафовать за нарушение обязательств по контракту на сумму в размере до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на юриста конкурса красоты Павла Ставицкого.

Как заявил юрист, победительница конкурса «Мисс Москва» должна соблюдать некоторые обязательства.

«Договор предусматривает штрафные санкции за лишение титула - до 500 тысяч рублей. Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации», - отметил Ставицкий.

По словам юриста, Семеренко со своих страниц должна убрать все фото, видео и хештеги, которые содержат указание на конкурс «Мисс Москва». Если таких действий не последует, то, возможно, организаторы будут подавать иски в суд. Пока организаторами этот вопрос не рассматривался.

Также не обсуждалась тема нарушения прав бренда. В данном случае возможность претензий предусмотрена на уровне законодательства, добавил юрист. В этом случае сумма может быть совершенно другой - на усмотрение дирекции конкурса.

Ставицкий также прокомментировал публикацию девушки в социальной сети, в которой она обвинила организаторов «Мисс Москвы» во лжи.

«Корона действительно была сломана и сдана с большим трудом. <…> Человек сам не хотел ее отдавать», - заявил он.

Саму ситуацию Ставицкий назвал очень неприятной. По его словам, за более чем 20-летнюю историю конкурса «Мисс Москва» такое происходит впервые.

Причины, по которым Семеренко лишили титула, юрист назвал очевидными и всем известными - девушка не соблюдала условия контракта, по которому у победительницы есть обязательства на весь следующий год. В том числе речь идет и о присутствии девушки на различных мероприятиях.

«Человек ни разу на них не был и никак не реагировал на приглашения, с ней невозможно было связаться», - отметил юрист «Мисс Москвы».

Ставицкий также заявил, что Семеренко использовала бренд и запатентованное наименование «для своего собственного пиара» без согласования с дирекцией конкурса.

Экс-победительница конкурса опровергает все обвинения, об этом она написала на своей странице в социальной сети.