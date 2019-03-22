В Сети появилось видео момента крушения парома с десятками людей в Ираке
В результате трагедии погибли как минимум 93 человека. Еще десятки - пропали без вести.
© Видео: LiveLeak Channel, Youtube
Момент крушения парома на реке Тигр около иранского города Мосуда попал на камеру видеонаблюдения.
В результате трагедии погибли как минимум 93 человека. Еще десятки – пропали без вести.
Распоряжение о расследовании произошедшего уже отдал премьер Республики Адель Абдель Махди.
По данным местных СМИ, судно затонуло из-за того, что было сильно перегружено. Паром, как сообщают иракские журналисты, рассчитан на 75 человек, однако в тот день на палубе могли перевозить около 250 пассажиров.
На настоящий момент известно о 55 спасенных, 19 из них несовершеннолетние. Поисково-спасательная операция продолжается.