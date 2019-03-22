В Сети появилось видео момента крушения парома с десятками людей в Ираке

Момент крушения парома на реке Тигр около иранского города Мосуда попал на камеру видеонаблюдения.

В результате трагедии погибли как минимум 93 человека. Еще десятки – пропали без вести.

Распоряжение о расследовании произошедшего уже отдал премьер Республики Адель Абдель Махди.

По данным местных СМИ, судно затонуло из-за того, что было сильно перегружено. Паром, как сообщают иракские журналисты, рассчитан на 75 человек, однако в тот день на палубе могли перевозить около 250 пассажиров.

На настоящий момент известно о 55 спасенных, 19 из них несовершеннолетние. Поисково-спасательная операция продолжается.