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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Василиса Морозова
13:52 22.03.2019
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, сообщил регулятор.
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, сказано в пресс-релизе ЦБ РФ.

Месяцем ранее регулятор сохранил ставку на уровне 7,75%, смягчив при этом сигнал рынку. Банк России заявил, что будет оценивать достаточность повышений ставки в 2018 году при будущих решениях.

Таким образом, регулятор занял выжидательную позицию перед возможным циклом снижений ставки.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых», - сообщает ЦБ РФ.

Отмечается, что вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в значительной мере реализовался, а краткосрочные проинфляционные риски снизились.

«Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-5,5 до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года», - говорится в сообщении.

Центробанк в 2018 году дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Повышение ключевой ставки в прошлом году произошло впервые с 2014 года. Этот шаг был сделан на фоне резкого ослабления рубля, возросших инфляционных рисков и санкций.

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