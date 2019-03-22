Более половины работ завершено: как строят железную дорогу Крымского моста

На сегодняшний день специалисты уложили более половины путей на железнодорожной части Крымского моста - готово уже более 19 километров из 38. По данным на 22 марта, железнодорожники прокладывают путь к станции «Южная».

В середине января строители завершили проходку тоннеля.

Уже целиком уложена рельсошпальная решетка, собраны и установлены 163 стрелочных перевода, более 2,5 тысяч опор и стоек контактной сети.

Строители использовали технологию бесстыкового пути - то есть составы по такой дороге движутся плавно и почти бесшумно.

По всей длине моста для защиты окружающей среды от шума будут установлены акустические экраны. При этом 418 метров сетки со стороны Керчи и 488 метров со стороны Тамани уже установлены.

Поезда будут ходить по 11 маршрутам: Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Екатеринбурга, Смоленска, Мурманска, Брянска.

Кроме того, запустят четыре пары пригородных поездов по маршруту Анапа - Феодосия - Анапа.

Первый поезд должен прийти в Крым уже 8 декабря 2019 года.

За уже проделанную работу по сооружению нового моста железнодорожников поблагодарил Владимир Путин.